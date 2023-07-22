Ayakkabıda defne yaprağı bekletin, yürüdükçe etkisine bakın... Defne yaprağının ayak sağlığına olan faydasını duyan, alışkanlık haline getiriyor. Bakın, ayakkabıya defne yaprağı koymak ne işe yarıyor...

Defne yaprağı, her eve girmeye başladı.

Akdeniz ikliminde yetişen defne ağacının yaprakları alternatif tıpta kullanılıyor.

Laurus nobilis olarak bilinen defne yaprağı, bakır, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, selenyum ve manganez açısından son derece zengin olarak biliniyor.

Defne yaprağının, vücudu bakteriyel enfeksiyonlardan koruması, yaşlanmayı geciktirmesi ve yaraların iyileşme sürecini hızlandırması gibi pek çok yararı bulunuyor.

Peki, günlük ayakkabınıza defne yaprağı koyup giymeniz tavsiye edilse? İşte defne yaprağının ayak sağlığına inanılmaz etkisi...

Ayaklar için birebir

Doğal bir ağrı kesici etkisi bulunan defne yaprağı, burkulma ve eklemlerde meydana gelen ağrılara oldukça faydalıdır. Aynı zamanda ayak mantarını da iyileştirici etkisi vardır.

Defne yaprağını ayakkabınıza koyduğunuzda tabanlarınızdan gelen faydayı hissedeceksiniz.

Defne yaprağı, ayakkabıdaki kötü kokuyu da gidecerecektir.

Eve döndüğünüzde de defne suyunda ayaklarınızı bekletirseniz, süreci hızlandırırsınız.