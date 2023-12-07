Ayakkabınızı mumlayın, bakın ne işe yarayacak... Ayakkabılarınızı evde olan malzeme ile su geçirmez hale getirmeye hazır mısınız...Bu formülü duyan, keşke daha önce bilseydim diyor!

ensonhaber.com

Kış ayları geldi, yağışlı havalar başladı.

Bot ve çizme masrafı yapmak istemeyenleri kurtaracak o bilgi haberimizde...

Evde bir mum var ise, yeter de artar bile.

Mum ile ayakkabılarınızı su geçirmez hale getirmeye hazır olun.

Tek yapmanız gereken fön makinesi ile ısıtmak. Ardından yağmur çamur dinlemeden rahatça yürüyebilirsiniz.

Mumlayın

Mumu ayakkabınızın etrafını boşluk bırakmayacak şekilde gezdirin. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın.

Saç kurutma makinesi ile mumladığınız bölgelerin üstünden geçin.

Ayakkabınız mumu emmiş olacak. Bu noktada biraz renk değişimi gözlemleyebilirsiniz.

Ardından bir bardak su ile basit bir test uygulayabilirsiniz.

İşte bu kadar basit!