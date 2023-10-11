Ayaklar yerden kesilecek! Bakanlık resmen açıkladı: Otomobilde eriyen fiyatlar... Cumhurbaşkanı Erdoğan otomotiv piyasasındaki fahiş artışın seyrine ilişkin "nefes aldırmayacağız" demişti, fiyatlarda düşüş başladı. Otomobil firmaları, peş peşe kampanya duyuruyor. Yüzde 15 civarında bir gerileme söz konusu.

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Son dönemde alınan kararlar, otomobil piyasasında etkisini göstermeye başladı.

Önü arkası kesilmeyen ikinci el otomobil piyasasındaki aşırı yüksek fiyatlar, dengeye oturdu.

Ekim ayıyla birlikte ise otomobil firmaları peş peşe kampanyalarını duyuruyor.

Birçok otomotiv markası da kredi, takas desteği ve nakit indirim gibi kampanyalara başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, araç fiyatlarındaki düşüşe ilişkin konuştu.

Erdoğan, "Ekonomik hiçbir gerekçeyle açıklanamayacak afaki rakamlar gördük. Attığımız kararlı adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak birçok alanda ciddi mesafe aldık. Alınan tedbirler, kesilen cezalar ve diğer engellemeler sayesinde otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Daha 1 ay öncesine kadar güya araç kıtlığından dolayı fiyatlar sürekli artarken bugün artık indirimleri hatta kampanyaları konuşuyoruz" dedi.

Fiyatlar düşüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yapılan düzenlemeler sonucunda oto piyasasında fiyatlarda yüzde 15 düşüş olduğunu söyledi.

Bakan Bolat, yapılan düzenlemeler sonucu taşıt piyasasında ciddi rahatlama olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Oto piyasasında hem 2'nci el satışlarda, hem sıfır araba satışlarında bolluk meydana geldi. Fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler var. Hem ikinci el satışlarında, hem de bayiler, artık stoklardaki arabaları ortaya çıkardı. Bayiler de kampanyalara başladı. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında da kimi araç modellerine ve markalarına göre yüzde 10 ila yüzde 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık. Bu tüketicilerimiz açısından çok iyi. Piyasaların düzelmesi için ve rasyonel, istikrarlı bir şekilde işlemesi için çok iyi. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk. Rekabetle birlikte fiyat düşüşleri de beraberinde gelecek."