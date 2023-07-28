Ayakta bevletmek (idrar yapmak) günah mıdır? Dinen ve tıbben sakıncası... Erkekler için ayakta bevletmenin (idrar) dinen hükmü tartışılıyor. Peki, ayakta idrar yapmak günah mıdır? Sakıncası nedir? İşte konuya dair detaylar...

İslam dini, temizliğe büyük kıymet verir. Bir Müslümanın, beden ve zihin temizliğine dikkat etmesi şarttır. İbadetleri yerine getirirken de necasetten uzak durmalıdır.

Dinimizin necis (pis) saydığı şeylerden biri de idrardır. Eğer bir kimsenin bedeninde, elbisesinde, namaz kılacağı yerde böyle bir pislik bulunursa kıldığı namaz kabul olmaz. Çünkü namazın şartlarından bir tanesi necasetten taharettir.

Bu noktada, "ayakta idrar yapmak" erkek müminler tarafından merak ediliyor.

Hz.Aişe (r.anha) şöyle buyurmuştur;

''Kendisine Kur’ân nâzil olmaya başlandığından beri, Resulullah (a.s.m) ayakta bevl etmemistir.''

Ayakta idrar yapmak günah mı, kabir azabı mı çektirir, ayakta tuvalet yapmanın günahı nedir gibi konular araştırılıyor.

Ayakta idrar yapmak günah mıdır?

İdrarı ayakta yapmak günah değildir. Ancak ayakta idrar yapan kimselerin üzerlerine necasetin sıçraması ve bulaşması ihtimali yüksektir. Bu durum da ibadetlerine zarar verebilir. Peygamber Efendimiz (asm) bu konuya dikkat çekmek için ikaz ve uyarıda bulunmuştur.

Tıbbı olarak ise, ayakta idrar yapıldığı zaman idrar kesesi tamamen boşalmayıp kalan idrar sonradan çamaşırda ıslaklık ve kirlenmeye sebep olmaktadır.

Çömelerek idrar yapmanın faydaları

Çömelince karın kasları kasılır, dizler karına tazyik yaparlar; dolayısıyla mesane baskı altında kalır. İşeme sonucunda mesane tam boşaldığından mesanede artık idrar kalmaz. Mesane tam boşalır. Bu ise idrar yolları ve mesane taşlarının oluşmasını önlediği gibi, prostat hastalığı olanlarda şikayetlerin azalmasında da etkili olur.