Ayçiçek yağında nisan fırsatı: 5 Litrelik TMO, Yudum, Komili ayçiçek yağı fiyatları kaç TL?

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2025'in Nisan ayında mutfak alışverişi yapanların yüzü gülüyor.

Özellikle ayçiçek yağı gibi temel tüketim ürünlerinde fiyatlar düşüşe geçti.

Zincir marketlerin başlattığı kampanyalarla birlikte 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatlarında önemli indirimler dikkat çekiyor.

Özellikle son dönemlerde artan fiyatlardan sonra Nisan ayı itibarıyla zincir marketlerde başlayan fırsatlar, ev ekonomisine nefes aldırdı.

İşte nisan ayı ayçiçek yağı fiyatları:

NİSAN 2025 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

TMO Ayçiçek Yağı: PTTAVM üzerinden yapılan fiyat araştırmasına göre TMO markalı 5 litrelik pet ayçiçek yağı yalnızca 4'lü paket halinde satışta. Toplam fiyat 1.080 TL olarak belirlenmişken, bu da litrelik fiyatın 270 TL’ye denk geldiğini gösteriyor.

Komili Ayçiçek Yağı: Akakçe platformundaki veriler Komili'nin 5 litrelik pet ayçiçek yağının ortalama 329,95 TL’den satıldığını gösteriyor. Migros, A101 ve ŞOK gibi zincirlerde bu fiyat 313,90 TL’den başlıyor, 339,00 TL’ye kadar çıkabiliyor. Fiyatlar bölgeye ve market kampanyalarına göre değişkenlik gösteriyor.

Yudum Ayçiçek Yağı: Yudum markası ise bu üçlü arasında en yüksek fiyatla raflarda yerini alıyor. CarrefourSA ve diğer zincir mağazalarda 5 litrelik Yudum yağı 349,90 TL ile 399,95 TL arasında satışta.