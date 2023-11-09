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AYEDAŞ - BEDAŞ paylaştı! İstanbul'da bölge bölge elektrik kesintisi

AYEDAŞ - BEDAŞ paylaştı! İstanbul'da bölge bölge elektrik kesintisi İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki elektrik kesintilerine AYEDAŞ ile BEDAŞ'ın sitelerinden ulaşabiliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ günlük olarak kesintileri yayınlıyor. Peki, İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var?