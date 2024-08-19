Haberler



Bilgi



Ayı yağı nedir, ne işe yarar? Ayı yağı cinsel organa sürülür mü?

Ayı yağı nedir, ne işe yarar? Ayı yağı cinsel organa sürülür mü? Rusya'da sıkça kullanıldığı bilinen ayı yağı, aktarlarda görenlerin ilgisini çekiyor. Sağlık açısından etkili bir ürün olan ayı yağı nedir ve nasıl kullanılır merak konusu. Peki, ayı yağı ne işe yarar? Ayı yağı cinsel organa sürülür mü? İşte kullanmadan önce bilmeniz gerekenler...