Ayı yağı nedir, ne işe yarar? Ayı yağı cinsel organa sürülür mü?

Rusların vazgeçemediği, ülkelerinde oldukça popüler olan "ayı yağı", kulaklara ilginç geliyor.
Ağrılara iyi geldiği iddia edilen ayı yağı, ülkemizde de raflarda yer almaya başladı.
Genellikle aktarda satılan ayı yağı nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır merak edildi.
Ayı yağı, uzun yıllardır cilt rahatsızlıklarında tercih edilen yağlar arasında yer alıyor. Genellikle soğuk algınlığı ve romatizmal ağrılarda tercih edilen ayı yağı, masaj yöntemi ile bölge üzerine sürülüyor.
Ancak dikkatli kullanılmasında fayda var; Zira cinsel organlara sürüldüğünde hassasiyet oluşturabiliyor.
Peki, ayı yağı nedir? Yakından inceleyelim...
AYI YAĞI NEDİR
Ayı yağı başta Rusya olmak üzere Sibirya ve Uzak Doğu bölgelerinde popülerdir.
Saf ayı yağı, ayıların yağ bezlerinden elde edilen ve doğal olarak meydana gelen bir yağdır. Hap ve krem formunda görebilirsiniz.
Genelde masaj yoluyla kullanılır. Cilde teması uygun sayılsa da alerji testi yapılması önemlidir.
İşte ayı yağının muhtemel faydaları...
FAYDALARI
Küçük yaraların ve cilt tahrişlerinin iyileşmesine yardımcı olabilir.
İnflamasyonu azaltma potansiyeline sahip olabilir, bu da eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir.
Saç köklerini besler ve saçın daha parlak ve sağlıklı görünmesine katkıda bulunur.
Göğüs ve boğaz bölgelerine sürüldüğünde, solunum yollarını rahatlatabilir ve öksürük gibi belirtileri hafifletebilir.
Yoğun fiziksel aktiviteler sonrası kas yorgunluğunu geçirebilir.