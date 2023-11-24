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Aylar sonra o seviyeye yükseldi! Bitcoin kaç dolar? 1 Bitcoin kaç TL?

Aylar sonra o seviyeye yükseldi! Bitcoin kaç dolar? 1 Bitcoin kaç TL? Kripto piyasası ile ilgilenen vatandaşlar Bitcoin fiyatını araştırıyor. Peki, 24 Kasım 2023 tarihi itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel fiyatı..