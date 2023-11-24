Aylar sonra o seviyeye yükseldi! Bitcoin kaç dolar? 1 Bitcoin kaç TL?

ensonhaber.com
Son dönemde yükseliş trendine giren Bitcoin hakkında aramalar hız kazandı.
Bitcoin'in son dönemde artış göstermesi Bitcoin'e olan ilgiyi yeniden artırmaya başladı.
Kripto para piyasası ile yakından ilgilenenler günlük olarak Bitcoin fiyatını araştırmaya başladı.
Arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında "Bitcoin kaç dolar?" ve "Bitcoin kaç TL?" soruları yer alıyor.
Peki, 24 Kasım 2023 Cuma günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı..
Bitcoin kaç dolar?
24 Kasım 2023 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 37,690.00 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
Gün içerisinde 38.000 doları gören Bitcoin, 5 Mayıs 2022'den sonra ilk kez bu fiyata yükseldi.