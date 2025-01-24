Ayran içtikten sonra neden uyku gelir? İşte yanıtı...

Hüseyin Topuz

Ayran, Türk mutfağının vazgeçilmez içeceklerinden biri olup serinletici ve ferahlatıcı etkisiyle bilinir.

Ayran, sadece lezzetiyle değil vücuda sağladığı çeşitli etkilerle de dikkat çeker.

Ayran içtikten sonra pek çok kişi kendini daha sakin ve uykulu hisseder. Ayran içtikten sonra uyku gelmesinin birkaç nedeni olabilir.

Peki, bu durumun arkasında yatan nedenler nelerdir? İşte yanıtı...

Birincisi, ayrandaki yoğurt, içerdiği triptofan adlı amino asit nedeniyle serotonin üretimini artırabilir. Serotonin, uyku düzenini etkileyen melatonin üretimini tetikler. Melatonin, vücudun uykuya geçişini kolaylaştırır.

Ayrıca, ayran sıvı içeriğiyle sindirim sistemini rahatlatabilir ve mideyi sakinleştirebilir. Bu da vücutta genel bir rahatlama hissi yaratabilir, uykuya geçişi kolaylaştırabilir.

Ancak, bu durum kişiden kişiye değişebilir; bazı insanlar ayran içtikten sonra rahatlayıp uyumayı tercih ederken, diğerleri enerjik hissedebilir.