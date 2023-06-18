AYT kaç soru, kaç dakika? AYT 2023 saat kaçta bitecek? Üniversite sınavının ikinci maratonu AYT, bugün gerçekleştirilecek. Sınava girecek olan adaylar, '2023 AYT kaç dakika, saat kaçta bitecek, kaç soru var?' sorularına yanıt arıyor. İşte AYT sınav süresi ve soru sayısı...

Üniversite adaylarının YKS maratonu devam ediyor.

17 Haziran'da gerçekleştirilen TYT'nin akabinde bugün AYT, yani Alanda Yeterlilik Testi var.

Sınava katılım sağlayacak olan binlerce aday, sınav başlangıç ve bitiş sürelerine dair detayları araştırmaya başladı.

AYT, yerleşme puanının yüzde 60'ını oluşturduğundan büyük önem arz ediyor ve eleyici nitelikte oluyor.

Bu noktada sınav öncesi 2023 AYT saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek, kaç soru var? sorularına yanıt aranıyor.

Peki AYT sınavı kaç dakika, kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2023 AYT kaç soru var? İşte AYT sınav süresi...

AYT 2023 saat kaçta?

AYT 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak, 13.15'te sona erecek.

AYT sayısal kaç soru kaç dakika?

2023 AYT 80 sorudan oluşmaktadır ve süresi 180 dakikadır.

AYT sözel kaç soru kaç dakika?

AYT'de sözel adaylara bir kitapçıkta; 40 Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 ve 40 Sosyal Bilimler-2 olmak üzere 80 soru sunulacaktır. Adaylara verilen süre ise 180 dakikadır.