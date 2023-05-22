B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi? Bakanlık'tan müjde! Pcx, Nmax, Vespa... İçişleri Bakanlığı, araba ehliyeti ile 125 cc'ye kadar olan motorların kullanılabilmesi için çalışma başlattı. Peki, B sınıfı ehliyetle 125 cc motor sürülür mü, yasal mı? B sınıfı ehliyetle hangi araçlar kullanılır? İşte detaylar...

B sınıfı ehliyet, bildiğiniz araba kullanma ehliyetidir. Otomobilleri ve kamyonetleri kapsayan B ehliyeti için 18 yaşına giren binlerce genç can atıyor.

B sınıfı ehliyet ile aynı zamanda 50 cc'lik motor bisikletler de kullanılabilmektedir.

Günümüzde trafikte sayıları iyice artan motorlar, genellikle gençler tarafından tercih ediliyor. Ancak 50 cc'den yüksek motor almak için A sınıfı ehliyet almak gerekiyordu.

Hem ayrı bir sınav hem de masraf olan A sınıfı ehliyeti için yeni bir düzenleme yolda.

İçişleri Bakanlığı, B sınıfı yani araba ehliyeti ile 125 cc'ye kadar motor kullanılabilmesi üzerine çalışıyor.

Peki, B sınıfı ehliyetle motor sürülür mü, kaç cc'ye kadar kullanılır? İşte ayrıntılar...

B sınıfı ehliyet hangi araçları kullanabilir?

B sınıfı ehliyete sahip insanlar aşağıdaki araçları kullanabilir;

Düz vites otomobil,

Otomatik vitesli otomobil,

Kamyonet,

Motor bisiklet,

Traktör

B ehliyetle 125 cc motor kullanılır mı?

B Sınıfı Ehliyet ile motosiklet kullanımı hakkında Bakan Süleyman Soylu'dan önemli açıklama geldi.

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"125 cc altı motorlar var. İki tekerlekli kullanımı arttı. Şehir içi kullanılan motor sayısı arttı. Birçok insan motor ehliyeti almak durumunda mıyım, diyor. Biz bunların kullanımının sahibi bir bakanlığız. Arkadaşlarımız çalıştı; Milli Eğitim Bakanımız ile konuştum. 125 cc altı motorlar B sınıfı ile kullanılabilecek. Sadece bir iki ek ders alacaklar."