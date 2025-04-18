B sınıfı ehliyet yetiyor! BİM’e benzinli ve elektrikli motosiklet çeşitleri geliyor; İşte fiyatları

Haber Merkezi

BİM, 25 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğunu duyurdu ve bu haftaki fırsatlar adeta yok satacak cinsten.

Alışveriş severlerin dört gözle beklediği katalog, teknoloji tutkunlarından bebekli ailelere kadar herkesi memnun edecek ürünlerle dolu.

Elektrikli ulaşım araçları, ev eşyaları ve dijital ürünlerde cazip fiyatlarla dikkat çeken bu haftanın yıldızları arasında 125 CC motosikletler ve üç tekerlekli motosikletler de yer alıyor.

Ayrıca bebek kıyafetleri ve pratik saklama çözümleri de katalogda yer alıyor.

Stoklarla sınırlı bu ürünleri kaçırmak istemeyenler 25 Nisan’da mağazalara akın edecek.

İşte BİM 25 Nisan indirim kataloğu: