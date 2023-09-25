Baba Vanga'dan tüyleri diken diken eden 2024 kehaneti! Dünyayı sarsacak depremin tarihini verdi! Kehanetleri ile sık sık gündem olan Kör Kahin Baba Vanga’nın, 2024 yılı kehaneti herkesi korkuttu. Vanga'non depremle ilgili söyledikleri ise tüyleri diken diken etti.

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Kehanetleriyle herkesi etkileyen Baba Vanga, 2024 yılını da es geçmedi...

Geçtiğimiz yıllarda Çernobil faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, 11 Eylül saldırılarını ve Brexit gibi öngörülerinin gerçekleştiği iddia edilen Baba Vanga'nın som kehaneti ise tüyleri diken diken etti.

1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga'ın 2024 yılına dair kehaneti ise birçok sorunun dünyayı etkileyeceği yönünde..

Ekonomik krizler kapıda

Baba Vanga, 2024 yılına ilişkin büyük bir ekonomik krizin meydana geleceğini ileri sürdü. Bahsedilen ekonomik krizin artan borç seviyeleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya kayması gibi birçok faktör tarafından tetikleneceğini öngördü.

Siber saldırılar artış gösterecek

Baba Vanga, bilgisayar korsanlarının daha farklı alanlara yönelerek elektrik şebekelerini, su arıtma tesislerini genel anlamda kritik önemi bulunan yerlerin altyapılarını hedef alacağını iddia ediyor.

Deprem gerçeği

2024 yılı için konuşan Baba Vanga, küresel ısınmanın da etkisi ile hava olaylarının ve doğal afetlerin olacağını ileri sürdü. Kasırga, yangın ve sellerin sayısının artacağını ileri süren Baba Vanga, büyük can kayıplarının meydana geleceğini de iddia etti.

Tüm bunların yanı sıra Pasifik Kıyılarında önemli hasara ve can kaybına yol açacak yıkıcı bir depremden söz etti.

Kanser tedavisine ilişkin çok önemli bir adımın atılacağını da belirten Baba Vanga, insanlığın bu hastalıktan kurtulacağını da ileri sürdü.

Baba Vanga, insanlığın önümüzdeki 200 yıl içinde uzaylılarla temas kuracağını tahmin etti.