Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri bilmelisiniz! İşte 7 öngörüsü... Birçok kehaneti tutan Baba Vanga'nın 2024 yılı üzerine söyledikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Baba Vanga 2024 kehanetleri nelerdir? İşte tüyler ürperten detaylar...

ensonhaber.com

Her yılın sonunda gündeme gelen Baba Vanga kehanetleri, 2024 yılı için de yeniden merak konusu oldu.

Kum fırtınası sonucu gözlerini kaybeden kahin, vizyon görme yeteneği ile adını duyurdu.

11 Eylül 2001 saldırıları, Barack Obama’nın başkanlığı, Covid-19 salgını, su krizi gibi birçok şeyi tahmin eden Baba Vanga, hayattayken birçok siyasi ve ünlü isim tarafından ziyaret edildi.

1996'da 85 yaşında vefat eden Vanga, 2024 yılında dünyada neler olacağına dair birkaç ipucu bıraktı.

İşte Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri...

1) Kahin Baba Vanga, önümüzdeki yıl bir yurttaşının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişiminde bulunacağını öngördü.

2) Vanga, Avrupa'da artan terör saldırıları konusunda uyardı ve 'büyük bir ülkenin' 2024'te biyolojik silah testleri veya saldırıları gerçekleştireceğini öngördü.

3) Baba Vanga'ya göre 2024 yılında artan borç seviyeleri ve jeopolitik gerilimler küresel ekonomiyi etkileyecek.

4) 2024 yılı için korkunç hava olaylarının ve doğal afetlerin de söz konusu.

5) Vanga'ya göre 2024'te siber saldırılarda artış olacak. Gelişmiş bilgisayar korsanları, elektrik şebekeleri ve su arıtma tesisleri gibi önemli altyapıları hedef alarak ulusal güvenlik tehdidi oluşturacak.

6) 2024 yılında Alzheimer ve kanser de dahil olmak üzere tedavi edilemeyen hastalıklara yönelik yeni tedaviler bulunacak.

7) Baba Vanga, önümüzdeki yılda kuantum hesaplamada büyük bir atılım olacağını da öngördü.