BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2023! Babaya duygusal, anlamlı, içten sözler... Baba ve baba adaylarının bu özel gününü kutlamak isteyenler, anlamlı mesajlar araştırıyor. İşte babalar günü mesajları 2023!

Dünyada her yıl haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar günü, bu yıl 18 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

Bu özel ve anlamlı günde, babalarına mesaj göndererek yanlarında olduklarını hissettirmek isteyenler, anlamlı, farklı ve duygusal Babalar Günü mesajları ve sözlerini araştırıyor.

WhatsApp, Facebook, SMS yoluyla mesaj atacak olanlar, anlamlı ve içten sözleri yazıp göndermek istiyor.

İşte en duygusal, farklı ve anlamlı Babalar Günü mesajları ve sözleri 2023...

Babalar Günü kutlama mesajları 2023

“Senin gibi eşsiz bir babaya sahip olduğum için her zaman kendimi şanslı hissedeceğim. Verdiğin destekler sayesinde bugün olduğum insan olabildim. Babalar günün kutlu olsun canım babam.”

“Hayatta hiçbir zaman kendimi yalnız hissetmedim. Ne zaman dara düşsem, ne zaman canım sıkılsa yanımda olduğunu biliyorum. Babalar günün kutlu olsun dünyanın en iyi babası.”

“Güçlü kollarınla ne zaman sarsam kendimi dünyanın en güvenli limanında hisseder oradan ayrılmak istemem. Beni ömür boyu hiç bırakmadığın için ne kadar minnet etsem az sana. Babalar günün kutlu olsun,”

“İlk kez yürümeye başladığımda ellerimden sen tutuyordun düşmemem için, yüzme öğrendiğim zaman yine sen tutuyordun beni. Hayatım boyunca destek oldun bana. Hiç bırakmadın elimi. Her şey için ne kadar teşekkür etsem az babacığım. İyi ki varsın. Babalar günün kutlu olsun.”

“Bana hayattaki doğruları ve yanlışları gösteren, her tercihimde desteğini eksik etmeyen canım babam. Babalar günün kutlu olsun, iyi ki varsın ve iyi ki benim babamsın. Umarım hayat boyunca yüzünden gülümseme eksik olmaz. Gözlerindeki mutluluk ateşi sönmez. “

“Hayatta bir çınar ağacı gibi sarsılmaz ve güçlü durmak senden öğrendiğim en değerli şeylerden yalnızca birisi. Senin çocuğun olduğum için ne kadar gurur duyduğumu anlatmaya kelimeler yetmez. Babalar günün kutlu olsun.”

“Bir çocuğum olduğu zaman ona verebileceğim en iyi hediye senin gibi bir baba olabilmek olacak. İyi ki varsın canım babam.”

“Baba bana hayatta verilebilecek en değerli şeyleri verdin. Sevgini, zamanını ve duygularını. Hayatımda olduğun için sana minnettarım. Babalar günün kutlu olsun.”

“Şu an seninle ayrı yerlerde olsak da sevgin ve bana öğrettiğin her şey benimle baba. Asla senden ayrı hissetmiyorum kendimi. Babalar gününün keyfini çıkar ve hep mutlu ol.”

“Kahramanım ve örnek aldığım tek insan sensin. Ailemiz ve benim için yaptığın her şeye çok teşekkür ederim. Babalar günün kutlu olsun.”