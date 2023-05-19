Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 Babalar Günü tarihi... Mayıs ayının bitmesine kısa bir zaman kala Babalar Günü gündemde yerini aldı. Babalar Günü'nde babasına sürpriz yapmak isteyen ve Babalar Günü'nü kutlamak isteyenler hangi tarihte kutlanacağını merak ediyor. İşte 2023 Babalar Günü tarihi...

Babalar Günü, tarihte ilk kez 19 Haziran 1910’da Washington’un Spokane şehrinde kutlandı.

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünüyordu.

Babasının doğum günü olan 5 Haziran’da kutlamak istedi ancak yürüttüğü çalışmalar yetişmediği için Haziran ayının üçüncü haftasında kutlandı.

Geçtiğimiz günlerde Anneler Günü’nü kutlayanlar, Babalar Günü için de hazırlıklar yapmaya başladı. Tıpkı annelere olduğu gibi babalara da sürpriz yapılmak isteniyor.

Birçok ülke tarafından kutlanan Babalar Günü’nün bu yıl hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. İşte 2023 Babalar Günü tarihi…

2023 Babalar Günü ne zaman?

Her yıl haziran ayının üçüncü haftası kutlanan Babalar Günü, bu yıl 18 Haziran Pazar Günü kutlanacak.

Babalar Günü tarihçesi

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiştir.

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.