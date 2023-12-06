Barbie THY’nin reklam yüzü oldu!

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THY, reklam yüzü arayşını Margot Robbie ile sonlandırdı. Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Margot Robbie THY’nin yeniden başlatacağı Avustralya seferlerinde reklam yüzü olacak.
THY yönetim kurulu başkanı açıkladı…
THY’nin yönetim kurulu başkanı Ahmet Bolat anlaşma hakkında yaptığı açıklamada, "15-25 Mart 2024 tarihleri arasında da Avustralya'ya uçmaya başlıyoruz. Şimdi Avustralyalı oyuncu Margot Robbie ile görüşüyoruz. Onu uçuştan bir hafta önce getirip Göbeklitepe gibi birçok yeri gezdirmeyi planlıyoruz. Avustralya uçuşu aktarmalı olacak. Buradan 10 saat Singapur'a, oradan da 7 saat Avustralya'ya gidilecek" ifadelerini kullandı.