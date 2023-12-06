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Barbie THY’nin reklam yüzü oldu!

Barbie THY’nin reklam yüzü oldu! Türk Hava Yolları (THY), yakın zamanda yeniden düzenleyeceği Avustralya seferlerini tanıtmak için Barbie filmi ile adından çokça söz ettiren Margot Robbie ile anlaştı.