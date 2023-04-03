BAĞKUR tescil affı çıktı mı?2023 SON DAKİKA Silinen Bağ-Kur günleri geri alınacak mı? EYT yasasının akabinde BAĞKUR tescil mağdurları da umutlandı. Tescil affı bekleyenler, torba yasaya dahil olup olmadığı konusunda araştırma sürdürüyor. Peki, BAĞKUR tescil affı çıktı mı, çıkacak mı? İşte son durum...

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte prim ve sigorta yılı şartını sağlayan 2.5 milyondan fazla vatandaş emeklilik hayaline kavuşurken, gözler Bağ-Kur'lu vatandaşlara çevrildi.

Bağ-Kur silinen günleri geri alma konusunda araştırma yapanlar, vergi affından yararlanmak istiyor. Bu kapsamda torba yasada Bağ-Kur tescil affı yer alacak mı sorusu gündemde yer alıyor.

Son olarak 2015'te çıkarılan torba kanun ile Bağ-Kur prim borcu 12 ay ve daha fazla olanların bu borçları silinmiş ve hizmetleri dondurulmuştu.

BAĞ-KUR prim borcu silinen ancak silinen prim günlerini özellikle de emekli olmak için ihya etmek isteyen BAĞ-KUR'lular vergi affının detaylarını merak ediyor.

Daha önce silinen ve dondurulan hizmet günlerini yeniden canlandırarak (ihya) emeklilik hesabına katabiliyorlar. Böylece ödedikleri süre kadar beklemeden emekli olabiliyorlar.

Peki, Bağkur tescil affı çıktı mı? İşte ayrıntılar...

Bağ-kur tescil affı çıktı mı?

Bağkur borcu silinmiş olan vatandaşların borç ödedikleri dönemlerin yeniden sayılması için taleplerini belirli süreler için yapması gerekmektedir. Bu işleme öncelikle af yasasının izin vermesi gerekir.

Silinen Bağ-Kur günlerinin ihya edilerek emekli olunması yani tescil affı konusunda bir madde vergi affı yasasında yer almadı.