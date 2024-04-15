Bahar dizisine inanılmaz transfer! Bahar'ın kader ortağı geliyor... Show TV’nin MF Yapım imzalı dizisi ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’a sürpriz bir isim konuk oluyor. Başarılı oyuncu Pelin Karahan, fenomen dizinin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünde izleyiciyle buluşacak.

ensonhaber.com

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı MF Yapım imzalı dizi Bahar, salı akşamlarına damga vuruyor.

Kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak gibi isimleri buluşturan Bahar dizisi, beğeni topluyor.

Bayram sonrası ilk bölümüyle yayınlanacak olan dizi, izleyicileri bir sürpriz yapacak.

Bahar kadrosuna dahil olan güzel oyuncu, görenleri şoke edecek.

Pelin Karahan, Bahar'da

Show TV resmi sitesinde yayınlanan habere göre; Pelin Karahan, fenomen dizinin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünde izleyiciyle buluşacak.

Yayınlandığı günden itibaren gündeme damgasını vuran diziye renk katacak Pelin Karahan, böbrek yetmezliği olan Sevda karakterine hayat verecek.

Bahar, kendisi gibi nakil ameliyatı olacak Sevda’ya destek olurken, geçirdiği zorlu hastalık süreciyle de yeniden yüzleşecek.