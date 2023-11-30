Baharı özleyen yaşadı! Türkiye cayır cayır yanacak: Yazlıkları çıkarın Siz de bahar havasını sevenlerdenseniz, bu müjde size! Meteoroloji kaynakları vatandaşlara güzel haberi duyurdu. Resmen o tarihte yazlık kıyafetler ortaya çıkacak...

ensonhaber.com

Meteoroloji kaynaklarından beklenen duyuru geldi.

Sıcaklıkların yükselmesi ve hava durumunda meydana gelecek değişikliklerle ilgili verileri paylaşan meteoroloji yetkilileri, vatandaşlarına güzel bir haberi duyurdu.

Özellikle belirtilen tarihte, bahar mevsimine adım atılacağı ve daha sıcak, güneşli günlerin başlayacağı belirtildi.

Bu müjdeli haberle birlikte, vatandaşlar, güneşli ve ılıman havanın tadını çıkaracakları günlerin yaklaştığı düşüncesiyle sevinç içinde.

O tarihlere hazır olun...

Sıcaklık yola çıktı!

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, bahar havası tadında bir hafta sonu yaşanacağını duyurdu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yarın (cuma) tekrar lodosa dönüyoruz. Bu sefer, geçen geceki gibi olmaz. Lodosla sıcaklık normallerin üzerine tırmanacak. Hafta sonu 81 ilde güneşle ılık hafif bahar tadında bir hava bekliyoruz. İstanbul, İzmir 20'yi görür. Hafta sonunu değerlendirmek isteyenlere duyurulur."