Bakanlığın ifşa listesine ünlü markalar dahil oldu: Hileli tavuk zinciri ve yoğurt markası…

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Tarım ve Orman Bakanlığı Ekim 2024’ten bu yana giderek sıklaştırdığı gıda denetimleriyle birlikte sağlık açısından zararlı olan taklit ve tağşiş yapılan ürünleri tespit ederek yayınlamaya devam ediyor.

Bakanlık her geçen gün gerçekleşen denetimleriyle birlikte taklit ve tağşiş listesini güncellemeye devam ederken son yapılan denetimlerde ünlü restoran zinciri Tavuk Dünyası ve ünlü yoğurt markası Mis yoğurtta taklit ve tağşiş listesine eklendi.

AVM’ler başta olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasında yüzlerce şubesi bulunan restoran zinciri Tavuk Dünyası’nın bir şubesinde kullanılan pul biberlerde hile tespit edildi.

Tavuk Dünyasının yanı sıra Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinin birinde satışı yapılan Mis Yoğurt’ta da tüketiciyi aldatmaya yönelik değerler içerdiği ortaya çıktı.

TAKLİT LİSTESİNE EKLENDİLER

Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda Umur Basım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Tavuk Dünyası) olarak listede yer alan markanın İstanbul'da bulunan bir şubesinde pul biber ürünlerinde domates bulunduğu saptandı.

Market raflarında yer alan ve MİS YOĞURT markası ile satılan ürünün de tüketiciyi aldatmaya yönelik değerler içerdiği ortaya çıktı. Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, 'Mis Süzme Yoğurt'un besin değerleri tablosunda protein oranının ifade edilenden düşük olduğu belirtti.