Bakanlık o diziyi RTÜK’e şikayet etti! Ortalık yangın yerine döndü… Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Kanal D ekranlarının sevilen dizisi hakkında RTÜK’e şikayette bulunuldu. Şikayetin ardından ortalık ayağa kalktı…

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Pazar akşamlarının sevilen dizisi Yargı yayınlanan son bölümünün ardından Bakanlık tarafından şikayet edildi.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı, senarist koltuğunda Sema Ergenekon’u oturduğu dizide toplumsal konular hakkına sık sık dokundurmalar yapılıyordu.

Dizinin son bölümünde sıkı takipçilerinin iyi bildiği gibi, Seçil isimli genç bir kadının başından geçenler konu ediniliyor.

Seçil, devlete bağlı bir yetimhanede çalışan aynı zamanda da bir organize suç örgütüne mensup Necla isimli bir kadın tarafından kendisine tuzak kurulduğunu anlatmıştı.

Bununla birlikte bakanlığa bağlı yurtlardaki kızların istismar edildiği ve yurtlarda görevli bazı kişilerin suç örgütleriyle çalıştığı yer almıştı. Yurtlardaki ‘kötü yola düşürülen kızlar’ iddiası, Ümitcan Uygun’un yurtta müdür olan annesinin intiharıyla da gündeme gelmişti.

Son bölümün ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı diziyi RTÜK’e şikayet etti. Şikayete dair yapılan açıklamada ise, dizideki iddianın çocuğun yüksek yararı çerçevesinde milli ve manevi değerleri gözeterek, bilimsel veriye dayalı hizmet veren bakım kuruluşları ile buralardaki çocukların psikolojilerine zarar verebileceğinin değerlendirilmesi üzerine harekete geçildiği bildirildi.

Bakanlığın şikayetinin ardından izleyiciler sosyal medyada ayaklandı. Sosyal medya hesaplarından diziyi savunan bazı izleyicilerin paylaşımları ise şu şekilde: