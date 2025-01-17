Bakanlık uyardı: O gömleği sakın giymeyin! Kumaşında kurşun tespit edildi

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Ticaret Bakanlığı, yalnızca gıdalar özelinde değil aynı zamanda piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, çocuk giyim ürünleri, kalem, defter, pelüş oyuncak gibi bir çok ürününde insan sağlığı açısından zararlı maddeler kullanılarak üretildiği ortaya çıktı.

GÜBİS tarafından yapılan sağlığa zararlı ürünler bilgilendirmesine bu kez bir gömlekte eklendi. Gömleğin üretiminde kullanılan ve limit değerlerin üzerinde çıkan kimyasal, ürünü kullananlar için zehirlenme ve uzun vadede ciddi sağlık sorunları yaratma potansiyeline sahip.

KUMAŞINDA KURŞUN ÇIKTI

GÜBİS tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, mavi renkte olduğu görülen “Caizen” markalı gömleğin, izin verilen limit değerler üzerinde kurşun bulundurduğu belirlendi.

Bakanlık, söz konusu markanın ürettiği gömlek için piyasadan toplama kararı verdi. Ayrıca ürünün piyasaya arzı da yasaklandı.