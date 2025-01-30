Bakanlık'tan Yeni Yasak: Bu Kıyafet Toplatılıyor...

Yağmur Dinç

Ticaret Bakanlığı, denetimlerine devam ediyor.

Bakanlık tarafından çocuk güvenliğini tehdit eden birçok ürün için piyasadan toplatma kararı alındı.

Özellikle bazı kırtasiye ürünleri, pelüş oyuncaklar ve çocuk giyim ürünleri ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Piyasadan toplatılan ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlandı.

OKUL KIYAFETİ YASAKLANDI

Bakanlık, okul giyim eşyaları arasında yer alan ve "Mba" markasının piyasaya sürülen kapüşonlu sweat için piyasaya arz ve toplatma kararı aldı.

Ürünün kordon gereklilikleri bakımından tehlike arz ettiği belirtildi.