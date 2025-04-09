Bakın Futbol Toplarına Eskiden Ne Deniliyormuş!

Yağmur Uçar

Futbolun erken dönemlerinde, toplar genellikle hayvan derilerinden yapılırdı.

Toplar, oldukça sert ve düzensiz şekillerde olurdu. Bazı bölgelerde, top olarak şişirilmiş deri torbalar veya hayvan mesaneleri kullanılırdı. Bu toplar genellikle yuvarlak olmayıp, daha çok oval bir şekil alırdı.

Futbolun kuralları belirlenmeye başladıktan sonra, topların tasarımı da gelişti.

1863'te İngiltere'de kurulan Futbol Birliği'nin kurallarıyla birlikte futbolun şekli netleşti.

1930'larda ise, FIFA'nın organize ettiği ilk Dünya Kupası'na özel futbol topu üretildi.

Eski futbol topları ise ilginç bir isimle anılırdı. İşte, bakın eskiler futbol topuna ne diyordu...

"MEŞİN YUVARLAK"

Meşin yuvarlak, futbolun plastik toplarla oynanmadan önce koyun derisinin işleniş haliyle oynanılan toplarına verilen isimdir.

Zamanla içine yerleştirilen şambrel ile havayla doldurulan meşin yuvarlak daha sonra teknolojinin gelişmesi ve plastiğin yaşamımıza dahil olması ile meşin yuvarlak yeşil sahalardan kalkmış, sadece dilimizde kalmıştır.