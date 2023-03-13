Balgam yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken balgamın tükürülmemesi sorun olur mu? Ramazan ayına girmemize az bir süre kala, merak edilen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Geniz akıntısı olanlar, "Balgam yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken balgamın tükürülmemesi sorun olur mu?" sorusunun cevabını merak ediyor.

İslam alemi, 11 ayın sultanı olan Ramazan'a hazırlanıyor...

Kalabalık sofraların kurulacağı ve tokun açın halinden anlayacağı Ramazan'ı karşılamaya az bir süre kaldı.

1 ay boyunca oruç tutarak nefsini terbiye etmeye çalışacak olan vatandaşlar, orucu bozacak şeylerden de kaçınmak istiyor.

Orucu bozmaya neden olabilecek olan bazı sorular, vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Bu sorulardan ikisi ise "Balgam yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken balgamın tükürülmemesi sorun olur mu?" oldu.

Peki, Balgam yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken balgamın tükürülmemesi sorun olur mu? İşte yanıtı...

Balgam yutmak orucu bozar mı?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez.Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 226).