Balıkesir'de deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? Son depremler listesi..

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde yaşanan depremler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından ülkemizde binlerce artçı deprem meydana geldi.
Ülkemizde meydana gelen depremlerin detaylarını AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
Peki ülkemizde en son deprem nerede ve ne zaman meydana geldi? İşte detaylar..
Balıkesir'de deprem meydana geldi
Balıkesir'de Türkiye saati ile 23:05:47'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.3 km olarak açıklandı.
Vatandaşlar ülkemizde yaşanan depremleri detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini sık sık ziyaret ediyor.
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.