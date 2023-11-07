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Balıkesir'de deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? Son depremler listesi..

Balıkesir'de deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? Son depremler listesi.. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremlerin detaylarını paylaşmaya devam ediyor. Peki ülkemizde en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte son depremler listesi..