Balıkların içi bu yöntemle tertemiz oluyor Balık yemesi güzel ama temizlemesi dert diyorsanız, artık işiniz çok kolaylaşacak. İşte balığı en kolay temizleme yöntemi! İçi pırıl pırıl oluyor.

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Av yasağının bitişi ile birlikte balıklar tezgahlarda yerini alıyor.

Balık tüketmeyi sevenler, temizleme konusunda da bir o kadar hassas olmalıdır. Evde balık yapacaksınız ancak nasıl temizleneceğini bilmiyorsanız, yalnız değilsiniz.

Balığın iç organları ve pulları olmak üzere iyice temizleyip yıkamalısınız.

Bol suda yıkadığınız balıkları pişmeye hazırlayabilirsiniz.

Peki, balık nasıl temizlenir? Detaylar haberimizde...

Diş fırçasıyla arındırın

Balığın başını keserek açın. İç organları çıkarmak için kaşık kullanabilirsiniz.

Ardından kullanmadığınız bir diş fırçasını bu iş için ayırın.

Balığın içini zedelemeden fırçalayın ve kanı temizleyin.

Temizlenen balığı peçete ile hafifçe kurulayın.