Balkonda yetişiyor: Pet şişeye ekin, kıtır kıtır yiyin…

Haber Merkezi

Salatalık fidelerinin sağlıklı gelişimi için ilkbahar ayları en uygun zaman olsa da, klasik fide yetiştirme yöntemleri bazen zaman kaybına yol açabilir.

Viyol ve fide aktarım işlemleri yerine, mini sera yöntemi ile bu süreci daha hızlı ve verimli hale getirebilirsiniz.

Bu yöntem, özellikle sıcak havaların fideleri strese sokarak verimi düşürmesini engellemeye yardımcı olur.

Mini sera yöntemi, 5 litrelik pet şişeler kullanılarak uygulanır ve tohumların doğrudan bahçede çimlenmesini sağlar.

Bu sayede çimlenme süresi kısalır, fideler daha hızlı büyür ve dış etkenlerden korunarak daha sağlıklı gelişir.

İşte hem pratik hem de ekonomik bir çözüm olan salatalık yetiştirme yöntemi:

MALZEMELER

- 5 litrelik pet şişe

- Salatalık tohumları

- Bahçe toprağı

- Sulama kabı

5 litrelik pet şişenin dip kısmını keserek, üst kısmını kapak olarak kullanabilirsiniz. Bahçenizde, örneğin marulların arasındaki boşlukları seçerek salatalık tohumlarını ekebilirsiniz. Toprağı hafifçe karıştırın ve tohumları yaklaşık 1 cm derinlikte toprağa ekleyin.

Ekim işlemi sonrası, her noktaya bir tohum yerleştirip, üzerini kapatın ve ardından can suyu verin. Can suyu, tohumun toprağa tutunmasını ve çimlenme sürecinin başlamasını sağlar. Şişenin dip kısmını ekilen tohumların üzerine kapatın ve kapağını takmayı unutmayın. Kapak açık kalırsa, sera etkisi kaybolur ve çimlenme süreci yavaşlar.

Mini sera uygulamasıyla, tohumlar 14 gün içinde çimlenmeye başlar. Bu yöntem, fidelerin hızlı büyümesini sağlayarak, tohumların dış etkenlerden korunmasına yardımcı olur. Fideler, 4-5 yaprak aşamasına geldiğinde ise destek çubukları kullanarak büyümelerini destekleyebilirsiniz.