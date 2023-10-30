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Ballon d'Or 2023 ödül töreni ne zaman? Ballon d'Or 2023 adayları kim?

Ballon d'Or 2023 ödül töreni ne zaman? Ballon d'Or 2023 adayları kim? Avrupa'nın en iyi futbolcularına verilen Ballon d'Or 2023 ödül töreni için geri sayım başladı. Peki, FIFA Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilenler..

ensonhaber.com Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü için geri sayım başladı. 2023 Ballon d'Or ödül töreni hakkında aramalar hız kazandı. Ballon d'Or 2023 için adaylar açıklandı. Geçen sene Karim Benzema'nın aldığı ödülü bu yıl kimin alacağı merak uyandırıyor. Ödül törenini takip etmek isteyen futbolseverler ödül töreni hakkında internette aramalarına hız verdi. Ödül töreni ne zaman yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu sık sık araştırılıyor. Peki, FIFA Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.. Ballon d'Or ödül töreni ne zaman? 2023 Ballon d'Or ödül töreni, 30 Ekim Pazartesi (bugün) saat 22:45'te yapılacak. Ödül töreni Paris'te bulunan Theatre du Chatelet'de gerçekleşecek. Tivibu Spor 1 ve Tivibu Spor YouTube kanalından naklen yayımlanacak. 2023 Ballon d'Or adayları Ballon D'Or ödülü için açıklanan adaylar şu şekilde: Karim Benzema (Al-Ittihad) Lionel Messi ( Inter Miami) İlkay Gündoğan (Barcelona) André Onana (Manchester United) Kylian Mbappe (PSG) Lautaro Martinez (Inter) Luka Modric (Real Madrid) Martin degaard (Arsenal) Mohamed Salah (Liverpool) Randal Kolo Muani (PSG) Robert Lewandowski (Barcelona) Rodri (Manchester City) Victor Osimhen (Napoli) Vinicius J.r (Real Madrid) Bernardo Silva (Manchester City) Bukayo Saka (Arsenal) Emiliano Martinez Aston Villa) Erling Haaland (Manchester City) Jamal Musiala (Bayern Münih) Kim Min-jae (Bayern Münih) Yassine Bounou (Al-Hilal) Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) Harry Kane (Bayern Münih) Josko Gvardiol (Manchester City) Antoine Griezmann (Atletico de Madrid) Ruben Dias (Manchester City) Kevin De Bruyne (Manchester City) Jude Bellingham(Real Madrid) Nicolo Barella (Inter) Julian Alvarez (Manchester City) Geçmiş yıllarda Ballon d'Or ödülünü kimler aldı? 2022 - Karim Benzema 2021 - Lionel Messi 2019 - Lionel Messi 2018 - Luka Modric 2017 - Cristiano Ronaldo 2016 - Cristiano Ronaldo 2015 - Lionel Messi 2014 - Cristiano Ronaldo 2013 - Cristiano Ronaldo 2012 - Lionel Messi 2011 - Lionel Messi 2010 - Lionel Messi 2009 - Lionel Messi 2008 - Cristiano Ronaldo