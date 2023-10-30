Ballon d'Or 2023 ödül töreni ne zaman? Ballon d'Or 2023 adayları kim?

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü için geri sayım başladı. 2023 Ballon d'Or ödül töreni hakkında aramalar hız kazandı.
Ballon d'Or 2023 için adaylar açıklandı. Geçen sene Karim Benzema'nın aldığı ödülü bu yıl kimin alacağı merak uyandırıyor.
Ödül törenini takip etmek isteyen futbolseverler ödül töreni hakkında internette aramalarına hız verdi.
Ödül töreni ne zaman yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu sık sık araştırılıyor.
Peki, FIFA Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..
Ballon d'Or ödül töreni ne zaman?
2023 Ballon d'Or ödül töreni, 30 Ekim Pazartesi (bugün) saat 22:45'te yapılacak. Ödül töreni Paris'te bulunan Theatre du Chatelet'de gerçekleşecek.
Tivibu Spor 1 ve Tivibu Spor YouTube kanalından naklen yayımlanacak.
2023 Ballon d'Or adayları
Ballon D'Or ödülü için açıklanan adaylar şu şekilde:
Karim Benzema (Al-Ittihad)
Lionel Messi ( Inter Miami)
İlkay Gündoğan (Barcelona)
André Onana (Manchester United)
Kylian Mbappe (PSG)
Lautaro Martinez (Inter)
Luka Modric (Real Madrid)
Martin degaard (Arsenal)
Mohamed Salah (Liverpool)
Randal Kolo Muani (PSG)
Robert Lewandowski (Barcelona)
Rodri (Manchester City)
Victor Osimhen (Napoli)
Vinicius J.r (Real Madrid)
Bernardo Silva (Manchester City)
Bukayo Saka (Arsenal)
Emiliano Martinez Aston Villa)
Erling Haaland (Manchester City)
Jamal Musiala (Bayern Münih)
Kim Min-jae (Bayern Münih)
Yassine Bounou (Al-Hilal)
Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)
Harry Kane (Bayern Münih)
Josko Gvardiol (Manchester City)
Antoine Griezmann (Atletico de Madrid)
Ruben Dias (Manchester City)
Kevin De Bruyne (Manchester City)
Jude Bellingham(Real Madrid)
Nicolo Barella (Inter)
Julian Alvarez (Manchester City)
Geçmiş yıllarda Ballon d'Or ödülünü kimler aldı?
2022 - Karim Benzema
2021 - Lionel Messi
2019 - Lionel Messi
2018 - Luka Modric
2017 - Cristiano Ronaldo
2016 - Cristiano Ronaldo
2015 - Lionel Messi
2014 - Cristiano Ronaldo
2013 - Cristiano Ronaldo
2012 - Lionel Messi
2011 - Lionel Messi
2010 - Lionel Messi
2009 - Lionel Messi
2008 - Cristiano Ronaldo