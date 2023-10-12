Balon Patlatma Oyna 2023 - Renkli top patlatmaca oyunu Aynı renkteki balonlardan en az 3 tanesi buluşturarak patlatmalısınız. Mouse ile nişan alın ve hedefe gönderin.

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En zevkli online oyun denilince balon patlatma ekranlara geliyor.

Balon patlatma oyununda amaç, aynı renkli balonları bir araya getirip ekranı temizlemek.

Kırmızı, açık koyu mavi, mor, turuncu ve yeşil olmak üzere 6 farklı renkli toptan oluşan balonlardan en az 3 tanesini buluşturmak gerekiyor.

Patlayan her balon, puan hanenize yazılıyor.

En yüksek puana ulaşmak için, aynı renk balonlardan tek seferde çok sayıda patlatmak gerekiyor.

Fare, oyun esnasında nişan almanızı sağlayacak.

Atış yapacağınız yeri belirleyecek hedefe göndermelisiniz.

Renkleri birleştirerek ekranı temizleyen, kazanır!