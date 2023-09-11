Bambaşka Biri dizisi nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi? İşte Bambaşka Biri konusu ve oyuncuları FOX TV’nin yeni dizisi Bambaşka Biri, bu akşam ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Hande Erçel ve Burak Deniz’in başrolü paylaştığı dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşt dizi hakkında tüm detaylar…

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FOX TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Bambaşka Biri', izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Senaristliğini Ethem Özışık'ın, yönetmenliğini ise Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği bu dizi, bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

Türkiye’nin genç ve yetenekli oyuncularından Burak Deniz ve Hande Erçel, dizinin başrollerini üstleniyor.

Aşk, dram, ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken Bambaşka Biri dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Dizi hakkında merak edilen bir diğer konu, nerede çekildiği ve gerçek hikayeden esinlenip esinlenmediği.

İşte sabırsızlıkla beklenen Bambaşka Biri dizisi hakkında tüm detaylar…

Bambaşka Biri dizisi nerede çekildi?

Bambaşka Biri dizisi İstanbul’da çekiliyor. Daha çok İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi yerleri tercih ediliyor.

Dizi gerçek hikaye mi?

Bambaşka Biri yabancı bir dizi ya da kitaptan uyarlama değil; gerçek bir hikayeyi de anlatmıyor. Dizinin senaryosunu gündem yaratan başarılı dizilerin senaristi Ethem Özışık kaleme alıyor.

Bambaşka Biri konusu

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan’ın yollarını kesiştirir.

Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

Bambaşka Biri dizisi oyuncuları

Bambaşka Biri dizisinin oyuncuları arasında Hande Erçel, Burak Deniz, Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Berrin Arısoy, Muttalip Müjdeci, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Uğur Uzunel ve Polen Emre yer alıyor.