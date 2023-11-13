Bana çıkmaz diyenleri bile imrendiren para! Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi belli oldu! İşte büyük ikramiye Milli Piyango tarafından yapılan açıklama ile, 2024 yılbaşı çekilisinin büyük ikramiyesi belli oldu. İşte büyük ikramiye miktarı..

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2024'e az bir zaman kala Milli Piyango'nun büyük ikramiyesinin ne kadar olacağı merak edilmeye başladı.

Şans oyunu tutkunları Milli Piyango'da büyük ikramiye miktarı ve bilet fiyatlarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Yeni yıla kısa bir süre kala Milli Piyango büyük ikramiye miktarı ve bilet fiyatları belli oldu.

Peki, 2024 Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar ve bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları..

Milli Piyango'da yılbaşı ikramiyesi ne kadar?

Yılbaşında Milli Piyango tarafından verilecek olan büyük ikramiye 400.000.000 TL olacak.

Milli piyango'nun bilet fiyatlarıda belli oldu. Buna göre çeyrek biletler 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet ise 400 TL'den satışa sunulacak.