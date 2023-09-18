Bana kredi çıkmaz diyen şokta! PTT emekliye kucak açtı; SMS ile 70 bin hesapta... Maaşını PTT iş yerlerinden alan emekliler artık PTT Şubelerine gitmeden kredi alabiliyor.

ensonhaber.com Kredi notunun düşük olması nedeniyle kredi alamayan vatandaşlar, dert yanıyor. Nakit ihtiyacını karşılamak üzere bankaya gidip eli boş dönen emeklilerin yardımına PTT koşuyor. Acil nakit ihtiyacı olan emeklilerimize kefilsiz, şartsız SMS ile PTT'den emekli kredi! Maaşını PTT iş yerlerin​den alan emekliler artık PTT Şubelerine gitmeden kredi alabiliyor. PTT-Aktif Bank işbirliğinde, Acil nakit ihtiyacı olan emeklilerimize %3,19 faiz oranından başlayan faizlerle 70.000 TL'ye kadar nakit kredi sağlanıyor. SMS ile kredi Kredi için PTT boşluk TC Kimlik numarası yazıp 3050'ye SMS ile gönderin, Emekli Krediniz hesabınıza yatsın. Faiz maliyeti Faiz Oranı: 3.19 Vade (Ay): 36 Kredi Tutarı: 10.000 Taksit Tutarı: 527,95 Kredi Tahsis Ücreti: 55 TL Yıllık Efektif Faiz: 60,61

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