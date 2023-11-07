Banka banka hesaplandı: İşte 100 bin liranın 32 günlük getirisi! Bankaların mevduat faizleri, yüzde 45'lere kadar çıktı. Parasını mevduata koymayı planlayanlar, aylık getirisini hesaplıyor. Bu kapsamda en yüksek faizi veren banka araştırılıyor. İşte bankaların mevduat faizleri ve 100 bin liranın getirisi...

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Birikmişini dövize ve altına yatırma devri sona eriyor...

Bankaların yüzde 45'lere ulaşan mevduat faizleri, herkesi cezbediyor.

Mevduat faizleri, bankaların müşterilerinin paralarını belirli bir süre için bankada tutma karşılığında ödediği faiz oranıdır. Genellikle yıllık bazda belirlenen bu oranlar, ekonomik koşullara ve merkez bankalarının politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

Piyasaların merakla beklediği kasım ayı faiz kararı 23 Kasım tarihinde Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından açıklanacak.

23 Kasım saat 14'te duyurulacak olan kasım ayı faiz kararı için bekleyiş devam ederken, güncel mevduat faizi oranları için de hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor.

En yüksek mevduat faiz oranları hangi bankalar tarafından sunulduğu merak edilirken, bankalar da resmi internet sitelerinden bilgiler yer alıyor.

Bu kapsamda 100 bin liranın 32 günlük mevduat faizini hesapladık.

100 bin TL - 32 günlük vade getirisi

Odeabank faiz oranı %42 Net kazanç 3.498.08 TL Vade sonu tutar 103.498.08 TL

ING faiz oranı %40 Net kazanç 3.331.51 TL Vade sonu tutar 103.331.51 TL

Fibabanka faiz oranı %40 Net kazanç 3.331.51 TL Vade sonu tutar 103.331.51 TL

Denizbank faiz oranı %42 Net kazanç 3.498.08 TL Vade sonu tutar 103.498.08 TL

Garanti faiz oranı %36 Net kazanç 2.998.36 TL Vade sonu tutar 102.998.36 TL

Yapıkredi faiz oranı %30 Net kazanç 2.498.63 TL Vade sonu tutar 102.498.63 TL

Vakıfbank faiz oranı %39 Net kazanç 3.248.22 TL Vade sonu tutar 103.248.63 TL

Teb faiz oranı %40 Net kazanç 3.331.51 TL Vade sonu tutar 103.331.51 TL

Finansbank faiz oranı %36.5 Net kazanç 3.040 TL Vade sonu tutar 103.040 TL

Halkbank faiz oranı %29 Net kazanç 2.415.34 Vade sonu tutar 102.415.34

Şekerbank faiz oranı %17 Net kazanç 1.415.89 Vade sonu tutar 101.415.89