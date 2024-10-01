Banka ve kredi kartlarındaki 16 haneli numara bakın ne anlama geliyor Günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız banka ve kredi kartlarının üzerindeki rakamların ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Her bir karttaki 16 haneli numara, kartın kimliği ve kullanım amacıyla ilgili önemli bilgiler sunuyor.

Haber Merkezi

Banka ve kredi kartları, modern yaşamda sıklıkla kullandığımız finansal araçlardır.

Üzerlerindeki 16 haneli numaralar, kartların kimliğini ve işlevini tanımlayan önemli bilgileri içerir.

Bu numaralar, belirli bir yapıya sahiptir ve her bölüm farklı bir anlam taşır.

KARTLARIN ÜZERİNDEKİ 16 RAKAMIN ANLAMI

Genellikle bu numaralar, 4’er haneli bloklar halinde düzenlenir ve her grup, kartın kimliği ve ait olduğu sektörü belirleyen önemli bilgiler taşır.

Kart numarasının ilk iki rakamı, kartın hangi sektöre ait olduğunu gösterir. Örneğin, Visa kartları 4 ile, Mastercard kartları ise 5 ile başlar.

Bu rakamlar, kartın kullanılacağı alanı belirlemek için kritik öneme sahiptir. Hava yolları gibi belirli sektörlerde kullanılan kartlar genellikle 1 ve 2 ile başlar.

Bunun yanı sıra, finans sektörüne ait olan kartlar da genellikle 4 ve 5 ile başlar.

Kart numarasının en önemli bileşeni, ilk 6 rakamdan oluşan Bank Identification Number (BIN) kısmıdır.

Bu bölüm, kartın hangi bankaya ait olduğunu belirler ve her bankanın kendine özgü bir numarası bulunur. Böylece, kartların hangi finansal kuruluş tarafından verildiği kolayca anlaşılabilir.

Kart numarasının 7. ile 15. haneleri, kart sahibine özgü müşteri hesap numarasını içerir. Bu sayede, her kart sahibi, diğer kullanıcılarla karıştırılmadan tanımlanır.

Son olarak, 16. hane, kartın güvenliğini artırmak amacıyla kullanılan bir kontrol numarasıdır. Bu numara, Luhn Algoritması adı verilen bir yöntemle hesaplanır ve kart numarasının doğruluğunu doğrulamak için kullanılır.

CVV ANLAMI

Bunun yanı sıra, kartların arka yüzünde yer alan güvenlik kodu da önemli bir unsurdur. Visa ve Mastercard kartlarında CVV (Card Validation Value) olarak bilinen bu kod, internet alışverişlerinde güvenliği sağlamak için kritik bir rol oynar.

American Express kartlarında ise bu kod farklı bir yapıya sahip olup 4 hanelidir. Bu güvenlik önlemleri, online işlemler sırasında dolandırıcılık ve sahtekarlık risklerini minimize etmek için tasarlanmıştır.