Bankalar ezber bozacak! 3 yıl ödeme yok! Evlenmek isteyene 250 bin lira FAİZSİZ KREDİ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlere doğru vatandaşlara müjdeler vermesi bekleniyor.

ve ilgili kurumlar söz konusu sürprizler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda üç konu üzerinde duruluyor.

Yapılan çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın tercihine göre bunların tümü ya da bazıları beyannamesinde yer alıp hayata geçirilecek.

Açıklanması beklenen sürprizlerden birisi de yeni evlenecek çiftleri ilgilendiriyor.

Bankalar ezber bozacak! 3 yıl ödeme yok! Evlenmek isteyene 250 bin lira FAİZSİZ KREDİ...

Düğün kredisi müjdesi

Evlilik yolundaki çiftlerin ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için kamu bankaları 250 bin lira civarında bir uygun faizli kredi sağlayacak.

Krediler için 2-3 yıl geri ödemesiz, daha sonrada 10 yıla yayılan vadeler uygulanacak.

Yeni evlenen çiftlere faizsiz 250 bin TL kredi başvurusu ve şartlarına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Bankalar ezber bozacak! 3 yıl ödeme yok! Evlenmek isteyene 250 bin lira FAİZSİZ KREDİ...