Bankalar ezber bozacak! 3 yıl ödeme yok! Evlenmek isteyene 250 bin lira FAİZSİZ KREDİ... Yuva kurmak isteyen çiftlere büyük kolaylık...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sürprizlerinden biri de yeni evlenecek olanlara geliyor. 3 yıl ödemesiz 250 bin lira kredi imkanı gündeme geldi. İşte evlenme hazırlığı yapanlara kredi müjdesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlere doğru vatandaşlara müjdeler vermesi bekleniyor.

AK Parti ve ilgili kurumlar söz konusu sürprizler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda üç konu üzerinde duruluyor.

Yapılan çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın tercihine göre bunların tümü ya da bazıları seçim beyannamesinde yer alıp hayata geçirilecek.

Açıklanması beklenen sürprizlerden birisi de yeni evlenecek çiftleri ilgilendiriyor.

Düğün kredisi müjdesi

Evlilik yolundaki çiftlerin ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için kamu bankaları 250 bin lira civarında bir uygun faizli kredi sağlayacak.

Krediler için 2-3 yıl geri ödemesiz, daha sonrada 10 yıla yayılan vadeler uygulanacak.

Yeni evlenen çiftlere faizsiz 250 bin TL kredi başvurusu ve şartlarına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.