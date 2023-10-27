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Bankalar mesaj attı! Kart borcunu bekleten yanacak! 1 Kasım'dan itibaren geçerli

Bankalar mesaj attı! Kart borcunu bekleten yanacak! 1 Kasım'dan itibaren geçerli Merkez Bankası'nın faiz artırmasıyla kredi kartlarına uygulanan faiz oranı da arttı. Kredi kartı borcunu geciktiren ve karttan nakit avans çeken ciddi faizlerle karşılaşacak.