Bankalar mesaj attı! Kart borcunu bekleten yanacak! 1 Kasım'dan itibaren geçerli

Merkez Bankası yılın onuncu toplantısını gerçekleştirdi.
Para Piyasası Kurulu, politika faizi konusunda beklenen artışa gitti.
Ekim ayı toplantısını yapan TCMB PPK, politika faizini 5 puan artırarak yüzde 35'e yükseltti.
Faizdeki artışla birlikte kredi kartları da etkilenmeye başladı.
Türkiye'de Haziran 2023 verilerine göre 109 milyona yakın kredi kartı kullanıcısı bulunuyor. Vatandaşlar, taksitli alışveriş ve nakit avans imkanlarını kullanıyor.
Kararın akabinde bankalardan gelmeye başlayan mesajlar, kredi kartı sahiplerini endişelendiriyor.
Borcu olanlar, daha da borçlanıyor.
Yeni kredi kartı faizleri
Kredi kartı faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı faiz artışının ardından yüzde 3,16’ya yükselecek.
Kredi kartı için aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,26'dan yüzde 3,71'e, aylık gecikme faizi de yüzde 3,56'dan yüzde 4,01'e yükselecek.
Nakit çekimde faiz aylıkta yüzde 4,02'den yüzde 4,47'ye yükselecek.
Yeni faiz oranları 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.