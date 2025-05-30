Bankalar muslukları açtı: Faizsiz yeni bayram kredisi seçenekleri...

Haber Merkezi

Bankalarda da bayram havası...

Kurban öncesi nakit ihtiyacı olanlara sevindiren haber geldi.

Türkiye'de çalışan ücretliler ve maaşlılar için gelen açıklamalarda bankalar, emekli, memur ve işçilere bayram öncesi sıfır faizli kredi ve nakit avans verileceği bildirildi.

80 bin liraya kadar verilecek söz konusu kredide faiz olmadığı açıklandı.

3 ve 6 aya kadar vade seçeneği ile söz konusu faizsiz kredi kullanılabilecek.

İşte bayram kredileri...

Türkiye İş Bankası

3 ay vadeli: 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans

1 ay vadeli: 30.000 TL’ye kadar ek hesap

QNB Finansbank

Kredi: 50.000 TL’ye kadar, 3 ay vadeli

Taksitli Avans: 25.000 TL’ye kadar, 3 ay vadeli

Akbank

Kredi: 35.000 TL’ye kadar, 6 ay vadeli

Taksitli Avans: 25.000 TL’ye kadar, 3 ay vadeli

Garanti BBVA

Kredi: 50.000 TL, 3 ay vadeli

Taksitli Avans: 25.000 TL, 3 ay vadeli

DenizBank

Kredi: 20.000 TL, 3 ay vadeli

Taksitli Avans: 25.000 TL, 3 ay vadeli

TEB

Kredi: 50.000 TL, 3 ay vadeli

Taksitli Avans: 25.000 TL, 3 ay vadeli