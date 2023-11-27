Bankalarda faiz yarışı: 100 bin yatıran 32 günde bakın ne kazanıyor...

Banka faiz getirileri, son 20 yılın zirvesine ulaştı.
Mevduat hesabı yatırımcıları, 32 günün sonunda rekor gelir elde ediyor.
TL mevduata vatandaşın ilgisi artarken bankaların bu üründeki rekabeti de dikkat çekiyor.
Neredeyse yüzde 50'ye varan faiz oranları ile vatandaş parasını değerlendiriyor.
Herkesin kulak kabarttığı faiz getirisini 100 bin lira üzerinden hesapladık.
İşte 100 bin lira yatıranın 32 gün sonundaki kazancı...
Bankaların aylık faiz getirisi
Odeabank yüzde 42 Vade sonu: 103.498.08 TL
ING yüzde 40 Vade sonu: 103.331.51 TL
Denizbank yüzde 42 Vade sonu: 103.498.08 TL
Garanti yüzde 36 Vade sonu: 102.998.36 TL
Yapıkredi yüzde 30 Vade sonu: 102.498.63 TL
Vakıfbank yüzde 39 Vade sonu: 103.248.63 TL
Finansbank yüzde 36.5 Vade sonu: 103.040 TL
Halkbank yüzde 29 Vade sonu: 102.415.34