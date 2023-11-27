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Bankalarda faiz yarışı: 100 bin yatıran 32 günde bakın ne kazanıyor...

Bankalarda faiz yarışı: 100 bin yatıran 32 günde bakın ne kazanıyor... Mevduat hesabı olanlar, bankaların yüksek faiz getirisinden faydalanmaya devam ediyor.