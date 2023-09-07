Baraj doluluk oranları 7 Eylül 2023: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları..

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İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları son dönemde vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

Artan sıcaklıkların ardından yağışın olmaması nedeniyle barajlardaki sular neredeyse bitme noktasına geliyor.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle yüzde 28.16 olduğu açıklandı.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarının düşmesi sonrası uzmanlar İstanbul'un barajlarının alarm verdiğini dile getiriyor.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşıyor.

Peki İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ne? İşte 7 Eylül 2023 İstanbul baraj doluluk oranları..

Barajların doluluk oranları

7 Eylül 2023 Perşembe günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Ömerli : % 59.68

- Darlık : % 42.39

- Istrancalar : % 37.43

- Elmalı : % 17,98

- Alibeyköy : % 15.71

- Terkos : % 13.96

- Sazlıdere : % 12.89

- Kazandere : % 10.32

- Büyükçekmece : % 6.76

- Pabuçdere : % 5.45