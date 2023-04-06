Barbie filmi ne zaman çıkacak? Margot Robbie, Ryan Gosling, Dua Lipa! İşte vizyon tarihi...

Küçükten büyüğe herkesin beğendiği moda ikonu bebek Barbie, güzellik ve estetik dünyasının oyuncağı.
Oyuncak bebek olarak satış rekorları kıran ve kız çocuklarının favorisi olan Barbie, Warner Bros yapımcılığında beyaz perdeye uyarlandı.
Yönetmenliğini üstlenen Greta Gerwig'in, senaristliğinde Noah Baumbach'la birlikte çalıştığı "Barbie" afişi de yayınlandı.
Margot Robbie, Ryan Gosling, Issa Rae ve Dua Liğa gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Barbie filmi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Merakla beklenen Barbie ne zaman vizyona girecek sorusu yanıt buldu. Oyuncu kadrosu ve konusu araştırılan Barbie vizyon tarihi açıklandı.
Peki, Barbie filmi ne zaman çıkacak? Barbie ne zaman vizyona girecek? Barbie film konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Barbie filmi vizyon tarihi
Barbie filmi, 20 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecek.
Barbie oyuncuları
Margot Robbie
Ryan Gosling
America Ferrera
Simu Liu
Kate McKinnon
Ariana Greenblatt
Alexandra Shipp
Emma Mackey
Kingsley Ben
Issa Rae
Michael Cera
Rhea Perlman
Will Ferrell
Ncuti Gatwa
Emerald Fennell
Hari Nef
Sharon Rooney
Scott Evans
Ana Cruz Kayne
Connor Swindells
Ritu Arya
Jamie Demetriou
Barbie film konusu
Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu fark eden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.