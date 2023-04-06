Barbie filmi ne zaman çıkacak? Margot Robbie, Ryan Gosling, Dua Lipa! İşte vizyon tarihi... 7'den 70'e herkesin sevdiği Barbie, film olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kadrosunda Margot Robbie, Ryan Gosling ve Dua Lipa gibi isimlerin yer aldığı Barbie filminin vizyon tarihi kesinleşti. Film, moda ikonu Barbie bebeğinin ilk canlı aksiyon filmi olacak. Peki, Barbie filmi ne zaman çıkacak? Barbie ne zaman vizyona girecek?

Küçükten büyüğe herkesin beğendiği moda ikonu bebek Barbie, güzellik ve estetik dünyasının oyuncağı.

Oyuncak bebek olarak satış rekorları kıran ve kız çocuklarının favorisi olan Barbie, Warner Bros yapımcılığında beyaz perdeye uyarlandı.

Yönetmenliğini üstlenen Greta Gerwig'in, senaristliğinde Noah Baumbach'la birlikte çalıştığı "Barbie" afişi de yayınlandı.

Margot Robbie, Ryan Gosling, Issa Rae ve Dua Liğa gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Barbie filmi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Merakla beklenen Barbie ne zaman vizyona girecek sorusu yanıt buldu. Oyuncu kadrosu ve konusu araştırılan Barbie vizyon tarihi açıklandı.

Peki, Barbie filmi ne zaman çıkacak? Barbie ne zaman vizyona girecek? Barbie film konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Barbie filmi vizyon tarihi

Barbie filmi, 20 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecek.

Barbie oyuncuları

Margot Robbie

Ryan Gosling

America Ferrera

Simu Liu

Kate McKinnon

Ariana Greenblatt

Alexandra Shipp

Emma Mackey

Kingsley Ben

Issa Rae

Michael Cera

Rhea Perlman

Will Ferrell

Ncuti Gatwa

Emerald Fennell

Hari Nef

Sharon Rooney

Scott Evans

Ana Cruz Kayne

Connor Swindells

Ritu Arya

Jamie Demetriou

Barbie film konusu

Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu fark eden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.