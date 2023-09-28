Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

La Liga'da 8. hafta heyecanı başlıyor.
Şampiyonlar Ligi’nde performansıyla heyecan yaratan Barcelona, bu hafta ligde Sevilla’yı konuk edecek.
Barcelona, ligde bu sezon çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak topladığı 17 puanla 3. sırada yer alıyor.
1 maç eksiği bulunan Sevilla ise, bu sezon ligde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 7 puanla 12. sırada yer alıyor.
Barcelona’nın 6 maçlık galibiyet serisi Mollarca maçı ile sona erdi. Aynı seriyi tekrar yakalamak için bu maçtan galip gelmeyi hedefliyor.
Kritik mücadele için nefesler tutuldu. Peki, Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Barcelona - Sevilla maçı ne zaman?
Camp Nou’da oynanacak olan Barcelona - Sevilla maçı 29 Eylül 2023 Cuma günü saat 22:00’de başlayacak. Maç, S Sport ve S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11’ler
Barcelona: Ter Stegen (GK); Cancelo, Araujo, Kounde, Balde; Gündoğan, Romeu, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Felix.
Sevilla: Nyland (GK); Navas, Gudelj, Ramos, Pedrosa; Fernando, Sow; Lamela, Rakitic, Lukebakio; En-Nesyri.