Barış Atay milletvekili seçildi mi? Barış Atay Meclis'e girdi mi? TİP Antalya 2.bölgeden milletvekili adayı Barış Atay'ın Meclis'e girip giremediği merak konusu oldu. İşte resmi olmayan sonuçlara göre Barış Atay'ın vekillik durumu..

13. Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili sonuçları, netleşiyor.

İllerin milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti, İYİ Parti, MHP, CHP ve TİP’in milletvekili sayıları değişkenlik gösteriyor.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından resmi sonuçlarının açıklanmasıyla beraber partilerin illerden çıkardığı milletvekili belli olacak.

Türkiye İşçi Partisi’nden ise 3 isim milletvekili adayı oldu. Bu isimler arasında Barış Atay Antalya ikinci sıradan, Sera Kadıgil, İstanbul 1. bölgeden Erkan Baş ise İstanbul 3. bölgeden aday oldu.

Peki Barış Atay milletvekili oldu mu? Barış Atay Meclis'e girdi mi? İşte resmi olmayan sonuçlara göre son durum...

Barış Atay milletvekili oldu mu?

Resmi olmayan sonuçlara göre Barış Atay, Antalya'dan milletvekili seçilemedi.