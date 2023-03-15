Başakşehir - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu.. Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ikinci maçında sahasında Belçika takımı Gent'i konuk edecek. İşte maçın detayları..

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları bugün oynanacak. Temsilcimiz Başakşehir sahasında Belçika ekibi Gent'i ağırlayacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi A grubunu lider olarak tamamlayan Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir son 16 turunda Gent ile eşleşti. Başakşehir ve Gent arasında oynanacak son 16 turu ikinci maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. İki takım arasında geçtiğimiz hafta oynanan eşleşmenin ilk maçı 1-1 berabere tamamlandı. Peki, Başakşehir - Gent maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Başakşehir - Gent maçı ne zaman oynanacak? Başakşehir - Gent maçı 15 Mart 2023 Çarşamba (bugün) günü saat 20.00'de oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ve TV8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.