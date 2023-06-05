Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in son hafta mücadelesinde İstanbul'da karşı karşı gelecek. İşte maçın detayları..

Spor Toto Süper Lig'in son hafta maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Başakşehir ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında karşı karşıya gelecek. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 35 maçta elde ettiği 59 puan ile 5. sırada yer alıyor. Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Trabzonspor ise 35 maçta topladığı 57 puan ile 6. sırada yer alıyor. Başakşehir ile Trabzonspor arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazanmıştı. Peki, Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman? Başakşehir - Trabzonspor maçı 6 Haziran Salı günü saat 20:00'de oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.