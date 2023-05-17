Başakşehir - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında Başakşehir sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Başakşehir ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. İstanbul'da oynanacak mücadelenin detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı 31 maçta topladığı 51 puan ile 5. sırada bulunuyor. Mustafa Er'in çalıştırdığı Ümraniyespor ise 31 maçta topladığı 26 puan ile 17. sırada yer alıyor. Süper Lig'in ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı Başakşehir 3-1 kazandı. Peki, Başakşehir - Ümraniyespor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Başakşehir - Ümraniyespor maçı ne zaman? Başakşehir - Ümraniyespor maçı 17 Mayıs 2023 Çarşamba (bugün) günü saat 17:00'de oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.