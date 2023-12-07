Başkasının ulaşım kartını kullananlar dikkat! Bakın cezası neymiş... Toplu ulaşım araçlarında başkasının kartlarını kullanan kişiler nasıl cezalar alır? İşte merak edilen bu sorunun yanıtı..

ensonhaber.com

Belediyeler toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere farklı kategorilerde indirimli yada ücretsiz kartlar vermektedir.

Ancak bazıları bir yakınının indirimli veya ücretsiz kartını kullanarak yasalara göre suç işleyebiliyor.

Belediyeler bu durumun önüne geçmek için bazı yaptırımlar uygulamaya başladı.

Kişiye özel verilen her kart ihtiyaçlara göre sadece kart sahibinin kullanımı için verilir ve başkasına ait kart kullanımı tespit edildiğinde kart iptal edilip, para cezası uygulanır.

Başkasının kartını kullanmak yasalara göre suçtur. Başkasının kartını kullananlar tespit edildiğinde kartları iptal edilir ve kart sahibine para cezası verilir.

Bu yüzden vatandaşlar, kartlarını yalnızca kendileri kullanmalı ve başka kimseye vermemelidir. Aksi halde yüksek miktarda para cezası ile karşı karşıya kalabilirler.