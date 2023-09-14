Basketbol Süper Ligi ne zaman başlayacak? Basketbol Süper Ligi 1. hafta maç programı..

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu fikstür çekimleri geçtiğimiz günlerde yapıldı.
Basketbolseverler Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun başlayacağı tarihi merakla bekliyor.
Toplam 16 takımın yer alacağı Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Bursaspor İnfo Yatırım, Çağdaş Bodrumspor, Darüşşafaka Lassa, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Pınar Karşıyaka, Samsunspor, TOFAŞ, Türk Telekom ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi takımları mücadele edecek.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Basketbol Süper Ligi için geri sayım başladı.
Peki, Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon hangi tarihte başlayacak? İşte ilk haftanın maç programı..
Yeni sezonun başlayacağı tarih belli oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin başlama tarihi 29 Eylül Cuma olarak belirlendi. Normal sezon 6 Mayıs 2024'te oynanacak 30. hafta maçlarıyla sona erecek.
Basketbol Süper Ligi 1. hafta maç programı
Darüşşafaka Lassa - Beşiktaş
Türk Telekom - İnfo Yatırım Bursaspor
Anadolu Efes - Onvo Büyükçekmece Basketbol
Fenerbahçe Beko - Çağdaş Bodrumspor
Aliağa Petkimspor - Pınar Karşıyaka
Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bahçeşehir Koleji
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Galatasaray Nef
TOFAŞ - Samsunspor