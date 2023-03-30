Baskonia - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? THY Euroleague! EuroLeague'in 32. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Baskonia'ya konuk oluyor. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma için araştırmalar hız kazandı. Peki Baskonia - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

THY EuroLeague'de 32. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta temsilcimiz Fenerbahçe, İspanya ekibi Baskonia'ya konuk olacak. İki ekip arasında ilk sezon İstanbul’da gerçekleşen karşılaşmada Cazoo Baskonia, 76-70 skorla galip gelmiştti. Ev sahibi Cazoo Baskonia, EuroLeague’de bu sezon çıktığı 31 maçta 16 galibiyet ve 15 mağlubiyet alarak topladığı puanla 8. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise EuroLeague’de bu sezon çıktığı 31 maçta 18 galibiyet ve 13 mağlubiyet alarak topladığı puanla 5. sırada yer alıyor. Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen maç için geri sayım başladı. Maçın detayları merak ediliyor. Peki Baskonia - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Baskonia - Fenerbahçe maçı ne zaman? Cazoo Baskonia - Fenerbahçe maçı yarın saat 21.30’da başlayacak. Mücadele, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.